Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesi Akhisar-Gölmarmara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden Akhisar istikametine giden Mustafa A. A. idaresindeki 45 HD 0230 plakalı otomobil, sollama yaparken aynı yöne giden 14 yaşındaki R.U.'nun kullandığı şarjlı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle R.U. yola savrulurken, çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı 14 yaşındaki R.U.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Mustafa A. A. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa A. A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.