Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak anılan hudut birliği askerleri, devriyeleri sırasında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de Yunan sınırındaki Üyüklütatar köyü yakınlarında yasa dışı geçiş yapma girişimindeki yanlarında çocukların da bulunduğu grubu tespit etti. Yapılan incelemede örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu ve arama kayıtları bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ve 2 çocuk hudut karakoluna götürüldü. Çocuklar zanlıların yakınlarına teslim edilecek. Örgütün kapatılan okullarında çalıştığı tespit edilen şüphelilerin ise gözaltı işlemleri sürüyor.