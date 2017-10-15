Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki bir sokakta 12 Ekim'de meydana gelen çökmenin ardından duvarlarında çatlaklar oluşan 7 apartmandaki 28 daire için tahliye kararı verildi. Tahliye edilen apartman sakinlerinin çoğu, kentteki yakınlarının yanına yerleşti.

YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

AA'nın haberine göre; Mahalle sakinlerinden Hikmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi evinin de özel hastane inşaatı nedeniyle zarar gördüğünü ancak tahliye edilmediğini belirterek, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Çöken yola ve evlerin zarar görmesine rağmen inşaatın hala mühürlenmediğini anlatan Kara, çevre sakinlerinin evlerine korkarak girdiklerini dile getirdi. Kara, 3 ay önce dilekçe yazmalarına rağmen yetkililerin önlem almadığını savunarak, "Cuma günü hastane, hastaneyi yapanlar ve denetçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Binamın zarar görmesinin önlemmesini istedim." diye konuştu.

VATANDAŞLAR İLGİSİZLİKTEN ŞİKAYETÇİ

Evindeki çatlaklara rağmen tahliye kararı verilmediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Enver Akyar da kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürdü.