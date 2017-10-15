Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ankara yolu üzerindeki 4 ayrı mahalledeki 5 ayrı akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.5 yıl önce evlenen ve pidecide hem usta hem de kurye olarak 2 bin lira maaşla çalışan 28 yaşındaki Şerif G., düğün için iki ayrı bankadan çektiği toplam 15 bin lira krediyi ödeyemeyince bunalıma girdi. Ne yapacağını şaşıran ve ayda bin 200 lira olan kredi taksitlerini ödeyemeyen Şerif G., akaryakıt istasyonunda soygun yapmaya karar verdi. Yaklaşık bir hafta önce sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Ahulu Mahallesi mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna motosikletiyle giden Şerif G., belindeki kuru sıkı tabancayı göstererek korkutup pompacının 895 lirasını gasp etti.

Bu paranın ödeyeceği taksiti tamamlayamaması üzerine Şerif G., motosikleti ile önceki gece Samsun-Ankara karayolu üzerindeki 4 ayrı akaryakıt istasyonunu gasp etmek istedi. İki akaryakıt istasyonunda paraları gasp edemeden kaçan Şerif G., iki akaryakıt istasyonunda da toplam bin 295 lira para gasp etti. Polisi alarma geçiren Şerif G., motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 1’i jandarma bölgesinden olmak üzere 5 ayrı akaryakıt istasyonu soygunu ve soygun girişimiyle ilgili Şerif G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı kuru sıkı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınan Şerif G., suçunu itiraf ederek, bankadan kredi çekip düğün yaptığını, kredi paralarını ödeyemeyince soygun olayına karıştığını söyledi.Polisteki sorgulanması tamamlanan Şerif G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.