Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yabani tilkinin bölgeyi gezmeye gelen turistlerden kaçmaması görenleri şaşırtıyor. Avustralyalı bir turisti Avustralyalıların tören düzenlendiği Lone Pine Anıtı ile Kanlısırt bölgesine götürdüğünde karşılaştığı tilkinin kendisinden kaçmadığını gören ve bunu cep telefonu ile kaydeden taksici Anıl Dinç, devamlı o bölgede gezen biri olduğunu belirterek, "Asla böyle bir şeye rastlamadım. Tilki durdu, oturdu bana bakıyor. Herhalde bu tilkiyi önceden birkaç turist ekmek ya da bisküvi ile beslemiş, insanlara alışmış. Benden bir şeyler bekliyordu. Ben anladım ama üzerimde hiçbir yiyecek maddesi yoktu. Demek ki o vahşi tilki evcil olmuş. Şaşırdım, hayatımda ilk defa böyle bir şeye rastladım” dedi.