Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1971 yılında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda hizmete başlayan, Samsun, Bartın, Amasra ve Antalya’da görevlerinin ardından 1 Kasım 2016 görev süresini tamamlayan TCSG 127 isimli gemi yapılan törenle dalış turizmine kazandırılmak amacıyla batırıldı. Antalya Deniz Ticaret Odası ve Antalya Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında dalış turizminde kullanılması ve balık resifi oluşturması amacıyla batırılan gemi Aşıklar ve Fosforlu Mağarası’nın önünde bulunan alanda saat 14.30’da batırıldı. İçerisine 40 ton beton dökülerek batması sağlanan gemi bir çok teknenin gözetiminde İstiklal Marşı eşliğinde yaklaşık 27 metre derinliğe batırıldı.



“Başarılı bir operasyon oldu”



Batırılmasının ardından protokolün batışı izlediği gemide organizasyona katkıda bulunanlara plaket verildi. Burada konuşan Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu, görev süresini tamamlayan geminin deniz turizmine kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kendiroğlu, “45 yıl hizmet etmiş bir Sahil Güvenlik gemimizi bugün geri kalan hizmetini deniz turizmine vermek üzere batırdık. Alanya Aşıklar Mağarası mevkiinde başarılı bir operasyon oldu. Bu etkinlikte emeği geçen başta sayın valimiz olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı komutanları ve diğer herkese teşekkür ederim” dedi.



“Onur ve buruk sevinç kelimelerle anlatılamaz”



TCSG 127 isimli geminin son komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Çağlar Hanımeli ise, komutanı olduğu TCSG 127’nin görev yaptığı süre boyunca büyük işler başardığını söyledi. Geminin Sahil Güvenlik Komutanlığı’na etkin bir şekilde hizmet ettiğini belirten Hanımeli, “Gemimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın temel değerleri içerisinde yer alan deniz sevgisini ve denizcilik kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışmış, icra ettiği görevlerde, kurtardığı sayısız hayatla etkin bir şekilde göstermiş ve 1 Kasım 2016 tarihinde de hizmet dışına ayrılmıştır. Bu emektar geminin son komutanı olduğum için yaşadığım onur ve buruk sevinç kelimelerle anlatılamaz” diye konuştu.