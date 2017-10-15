Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Samatya Balık Barınaklarının ilerisindeki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan bir vatandaş kayalıkların arasında hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerine bildirdi. Şahsın kayalıkların arasında olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılması için Deniz Arama ve Kurtarma ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri botla olay yerine geldi. Yapılan çalışma sonrasında şahıs bota alınarak barınağın olduğu yerde karaya çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı tetkikler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen inceleme ekipler cesedin üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı.

Cebinden şans oyunu kuponu çıktı

Öte yandan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, pantolonunun cebinden ise dün akşam saat 21.30 sıralarında oynadığı bir şans oyunu kuponu çıktığı öğrenildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından ceset, cenaze torbasına koyularak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.