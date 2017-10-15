Savaş Öncebe (38), Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi Hamdi Kutlar  Caddesi'ndeki iş yerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması  sonucu ağır yaralandı.

İş yerindekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil  Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Öncebe, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öncebe'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna  kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelilerin  yakalanması için çalışma başlattı.