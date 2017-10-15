Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaş Öncebe (38), Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi'ndeki iş yerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

İş yerindekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Öncebe, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öncebe'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.