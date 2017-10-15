Kandemir Mahallesi Emek Sokak'ta, Özgür Değer'e (38) ait evde henüz  bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay  yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti.

Dumandan zehirlenen Özgür (38), Hesna (65) ve 2 yaşındaki Ahmet Necdet  Değer, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarılarak  ambulanslara taşındı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi, yapılan müdahaleye  rağmen kurtarılamadı. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, acı haberi alarak eve gelen  ailenin yakınları fenalık geçirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olay… Duyunca yıkıldılar

Acı olay… Duyunca yıkıldılar

Acı olay… Duyunca yıkıldılar