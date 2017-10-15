Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Faruk Arslan idaresindeki 67 LY 671 plakalı hafifi ticari kamyonet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki İncinaz Mağul’a çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın olay yerine çağırılan 112 Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede olay yerinde toplanan mahalle sakinleri yetkilileri defalarca uyarmalarına rağmen önlem almadıklarını belirterek karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu yolun Zonguldak’a gidiş istikametini açan kalabalık İstanbul istikametinin açılması için Belediye Başkanı’nın gelip kendilerine basın önünde söz vermesini istedi. Mahalle muhtarlarının bilgi verdiği Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle sakinlerini dinledi. Mahalle sakinlerinden Ufuk Kapan, 30 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve yeni yol yapıldıktan sonra çocuklarını ve yakınlarını yolun karşısına geçirmediğini söyledi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise yarın sabahtan itibaren sürekli kazaların yaşandığı bölgeye gelip yetkili birimlerle inceleme yapacağını, sinyalizasyon gerekiyorsa sinyalizasyon, üst geçit gerekiyorsa üst geçit, kavşak gerekiyorsa da kavşak yapılacağının sözünü verdi. Öfkeli mahalleli Belediye Başkanı Uysal’ın söz vermesinin ardından Zonguldak-İstanbul karayolunu yeniden trafiğe açtı.

Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken, yoldaki trafikte normal seyrine döndü.

Kazada yaralanan İncinaz Mağul tedavisi için Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesi için karakola götürülürken, kaza yapan araç ise otoparka çekildi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.