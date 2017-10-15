Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Mezra kırsal Mahallesindeki 3 ayrı düğüne katılan davetliler, yemek yedikten sonra karın ağrısı çekmeye başladı. Şikayetlerin artması üzerine davetliler araçlarla Birecik, Nizip ve Gaziantep merkezdeki hastanelere götürüldü. Davetlilerin aynı yemek firmasının getirdiği tavuk, pilav ve ayranı tükettikten sonra rahatsızlandıkları iddia edildi.

Rahatsızlanan 106 kişinin Birecik Devlet Hastanesine, yaklaşık 75 kişinin ise Nizip ve Gaziantep merkezdeki hastanelere gittiği belirtildi. Yaşanan olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye giderek incelemelerde bulundukları ve yiyeceklerden numune aldıkları öğrenildi.

Davetlilerin neden zehirlendiklerinin yapılan incelemenin ardından netleşeceği belirtildi.