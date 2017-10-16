Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde, cinayetten hükümlü olduğu belirtilen ve geçen yıl izinli olarak çıktığı yarı açık cezaevine dönmeyen Mesut Ö, mahallede hırsızlık operasyonu için hazırlık yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Polislerin kendisini yakalamak için geldiğini sanarak kaçan Mesut Ö, zemin kattaki bir daireye girerek, tabancayla evdeki 2'si çocuk 4 kişilik aileyi rehin aldı.

Mesut Ö, ailenin korkup ağlayan 2 çocuğu ile anne ve babasını bir süre sonra serbest bıraktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, Mesut Ö. ise psikolog eşliginde yapılan görüşme sonucu yaklaşık 3 saat sonra ikna edilerek polise teslim oldu.