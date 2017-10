Türkiye Gazetesi

1950’de başlayan Kore Savaşı’na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı Ayla filmi, 27 Ekim’de vizyona girecek. Filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak Ayla ismini taktığı Koreli Eunja Kim, filmin gala gösterimi için İstanbul’a geldi. Şimdi 71 yaşında, Kore Savaşı sırasında ise 5 yaşında olduğunu, bu sebeple yaşadıklarını zor hatırladığını belirten Kim “Tek hatırladığım, savaşın ortasında bir yerde ağlıyordum ve orada Süleyman Baba, beni alıp Türk tugayına götürdü. Türklerin bana bakması, beni aralarına almasını hayal meyal hatırlıyorum” dedi. Savaştan sonra iletişimlerinin tamamen koptuğu Dilbirliği’ni ilk defa Seul’de gördüğünü belirten Kim “Üç defa daha Türkiye’ye geldim ve Süleyman Baba’yı gördüm her seferinde. Her geldiğimde kalbimde garip bir duygu oluyor ve çok mutlu hissediyorum. Süleyman Baba’mın olduğu bu ülke, benim ikinci vatanım. Türkiye, benim için farklı bir yere sahip” ifadelerini kullandı. Yaşadığı hikâyenin filme çekileceğini ilk duyduğunda ağladığına işaret eden Kim, barışa katkı yapacak filmi herkesin izlemesini istedi. Yönetmen Can Ulkay da filmin en önemli özelliğinin gerçek ve yaşanmış bir hikâye olması, ikinci özelliğinin de kahramanlarının hayatta olması olduğunu belirterek evrensel bir film yaptıklarını, Oscar’a aday olan filmin, Türkiye’de 350 lokasyonda 926 salonda vizyona gireceğini söyledi.