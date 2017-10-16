Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultan II. Abdülhamid’in 7 bin 756 taşınmaz tapu kaydından oluştuğu iddia edilen mirası, yeniden tartışmaların göbeğinde... Vârislerin tespiti için İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davada, en son 100 hissedarın paylarına düşen miktarın bilirkişi vasıtasıyla hesaplanmasına karar verilmişti. Sunulan bazı mirasçılık vesikalarının sahte olup olmadığının tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, yaklaşık 100 mirasçının, paylarının ne kadar olduğunun belirlenmesi istenmişti. Eğer dava, Osmanlı hanedan azaları lehine neticelenirse, mirasçılar mahkeme kararıyla devlete başvurarak haklarını alabilecekler. Ancak dava neticelenmemesine rağmen bu karar, Osmanlı hanedanının haklarını yok sayan bazı kesimleri rahatsız etti. Tarihçiler ise davadaki arsaların büyüklüğü ve davacı sayısı bahane edilerek yok sayılmaya kalkılan mirasın, Sultan Abdülhamid’in bizzat şahsi mülkü olduğunu söylüyor. Hanedan çalışmalarıyla tanınan tarihçi Dr. İbrahim Pazan, davanın miras davası değil, “veraset ilamı” alma, yani vârislerin tespit edilmesi davası olduğunu söyledi. Pazan şöyle konuştu: Hanedan ailesinin henüz ‘Şu mülkü istiyoruz, şu araziyi paylaşacağız’ diye talebi mevzubahis değil. Ancak vârisler belli olduktan sonra dedelerinden kalan bir mal tespit edilirse, bunun için mahkemeye başvurabilecekler. Bu, her vatandaş gibi onların da hakları olacak. Medyada yer alan ‘Dolmabahçe Sarayı ve Galatasaray Adası isteniyor’ gibi sözlerin de aslı yok. Hanedan ailesi eğer karar çıkarsa devlet malları için değil, Sultan Abdülhamid’in şahsi parasıyla aldığı araziler için dava açacak.