Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kışın trendleri sergilendi. Podyumlarda mankenler kıyafetleri sergilerken, güzellik uzmanları da yılın makyaj trendleri için tüyolar verdi. Görünen o ki, bu yıl canlı renkler gözde olacak. “Gözde” derken, hem revaçta hem gözlerdeki makyajda... Kaşlar yine kalın ve doğal ve hatta koyulaştırılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Rujlarda pastel tonlar yerini kestane, kiraz, erik tonlarını içeren koyu renklere bırakıyor. Fakat bu yıl dudaklarda da ayı göz makyajında olduğu gibi birkaç tonlu uygulamalar görebiliriz. Gözlerde maviden turuncuya açılan, gökkuşağı gibi bir makyaj şekli görebilirsiniz. Peki doğallık bitti mi? Kesinlikle hayır. Yüzün tek tonda tutulup sadece gözlerin belirginleştiği sade makyajın da epey fazla kullanılacağı kesin. Öte yandan geçen yıl başlayan ‘sıfır makyaj’ modası da büyüyerek yayılmakta...