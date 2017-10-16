Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 10.00 sıralarında TEM Mahmutbey Ankara yönü bağlantı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aylin Erarslan hakimiyetindeki 34 EAY 99 plakalı araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Erarslan, yol ayrımındaki taralı alanda aracını durdurdu ve ailesiyle birlikte araçtan indi. Bir anda dumanların içinde kalan ve korkuya kapılan küçük kızı ise yine ailesi sakinleştirdi.Aracın motor kısmında meydana geldiği öğrenilen arızadan dolayı çıkan yoğun duman, kısa sürede trafiği olumsuz etkilerken görüş mesafesi kayboldu. Erarslan ailesinin ve trafikteki sürücülerin panik yaşadığı o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

“ALEV ALIR DİYE KORKTUK”

Dumanların içerisinden torunuyla beraber çıkan Sema Erarslan, “Biz de anlamadık ne olduğunu. Turbo kayışı dediler. Arabaya bindik. Bir şey koptu gibi bir pat sesi geldi. Neyse, geçirdik çok şükür. Korktuk tabi. Alev alır diye korktuk” dedi.Arıza yapan aracın sürücüsü Aylin Erarslan, “Acil tamirci bulmam lazım. Çalışırken birden dumanlar çıkmaya başladı. Korkmadım. Hiçbir şey olmaz. Hiç korkulacak bir şey yok sakin olmak lazım” dedi.