Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl’den Bursa’ya giden Abdullah Yörüksoy yönetimindeki 16 AG 629 plakalı özel otomobil, Kestel’in Kazancı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Doğan Sedat Saka idaresindeki 41 FL 748 plakalı saman yüklü TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın dorsesinin altında giren otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Abdullah Yörüksoy hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Ali Eren Yörüksoy, 4 yaşındaki Elif Ravza Yörüksoy, 8 yaşındaki Şeyma Yörüksoy, sürücünün eşi 27 yaşındaki Nuran Yörüksoy ile sürücünün annesi 61 yaşındaki Havva Yörüksoy yaralandı. 3’ü çocuk 5 yaralı da 112 ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilde sıkışan sürücü Abdullah Yörüksoy ise sıkıştığı yerden İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Hastanede dram

Kaza da babalarının öldüğünü öğrenen 8 yaşındaki Şeyma Yörüksoy “ baba” sözleriyle Abdullah Yörüksoy'u sayıklarken, sürücünün eşi ve annesi de gözyaşlarına boğuldu. Doğan Sedat Saka, “Adana’dan geliyordum. 15 kilometre önce yemek yiyerek yola çıktım. Rampayı çıkarken arkamdan gelen otomobil arkadan çarptı. Allah rahmet eylesin. Bizim de başımıza ilk defa böyle bir kaza geliyor.” dedi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

