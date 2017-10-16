Hakkâri valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.10.2017 ile 16.10.2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 168 kilo 320 gram esrar maddesi, 23,76 gram eroin maddesi, 37,5 gram afyon sakızı maddesi ile 1,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklanmış olup 1 şahsın ise soruşturma işlemleri devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkâri’de 160 kilodan fazla toz esrar ele geçirildi
16.10.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’de polis ekipleri 1 hafta içerisinde yaptıkları operasyonlarda 168 kilo 320 gram esrar maddesi, 23,76 gram eroin, 37,5 gram Afyon sakızı ile 1,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
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511632 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511632.aspx
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