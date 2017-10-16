Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.10.2017 ile 16.10.2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 168 kilo 320 gram esrar maddesi, 23,76 gram eroin maddesi, 37,5 gram afyon sakızı maddesi ile 1,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklanmış olup 1 şahsın ise soruşturma işlemleri devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.