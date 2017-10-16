Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç işlemek amacıyla örgüt kurarak oto hırsızlığı yapan çeteyi takibe aldı. Uzun süren takip sonucu polis ekipleri Sakarya ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise; 5 takım şaşi ve motor numarası çakmaya yarayan numaratör, 7 adet şasi numarası yazılı metal parça, 1 adet numara çakmaya yarayan noktalama aleti, 19 adet çeşitli araçlara ait tip etiketi, 27 adet harf numaratör, 33 adet rakam numaratör, 45 adet araca ait motorlu araç tescil belgesi, 42 adet otoya ait trafik tescil plakası, 15 adet ayrı plaka, 4 adet sahte plaka, 6 adet motor beyni ve 1 adet pompalı tüfek ve 22 adet çalıntı araç ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.