Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yaptığını olaydan bir hafta sonra sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla itiraf eden yazar Emrah Serbes'in durumu oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na soruldu. Beşikçioğlu çok üzüldüğünü belirtti.



"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

Emrah Serbes'in kaleme aldığı Behzat Ç. dizisiyle büyük ses getiren Erdal Beşikçioğlu kısa bir süre sonra yine aynı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Ancak Emrah Serbes'in yaptığı itiraf tüm seyri değiştirdi. Sosyal medya hesabından yapılan itiraf sonrasında hapse atılan Emrah Serbes hakkında Beşikçioğlu'nun nasıl bir yorumda bulunacağı merak ediliyordu.



Oyuncu Beşikçioğlu Milliyet'e konuştu. "Son olaylar çerçevesinde 'Behzat Ç'nin durumu ne olacak?" diye soruldu, Beşikçioğlu, "Emrah (Serbes) çok güzel bir sinopsis yazmıştı, bu korkunç kaza olmadan önce. Çok da güzel, naif bir hikâye yazmıştı. Keşke böyle olmasaydı." diyerek cevap verdi.