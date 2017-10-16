Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Eski Manisa yolu üzerinde bulunan şehrin merkez trafosunda teknik bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin sardığı trafonun içerisinde bulunan yağın yanmaya başlamasıyla yangın büyüdü. Yangın, şehrin yüksek bölgelerinden net bir şekilde görünürken itfaiye ekipleri anında olay yerine intikal etti. Alevler içinde kalan trafoya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, merkez trafodan beslenen mahalleler elektriksiz kaldı. Yangının teknik bir arızadan dolayı çıktığı tahmin edilirken, trafonun maddi değerinin 1 milyon TL’ye yakın olduğu öğrenildi.

Büyük panik yaşayan çevre sakinleri yangının söndürülmesiyle derin bir nefes alırken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma işlemi yaptı. Şehrin birçok noktasında elektrik kesinti yaşanırken, elektrik firması yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.