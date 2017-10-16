Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağmur Arhavi İlçesinde sele yol açtı. Sağanak yağmur sonrası su seviyesi yükselen Kaprise Deresi taştı. Derenin taşması sonucu suyla kaplanan Kavak Köyü karayolu da ulaşıma kapandı, bazı araçlar da suyla kaplanan yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yağış nedeniyle bölgede birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Yağışın sürdüğü bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.