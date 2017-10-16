Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağmur Arhavi İlçesinde sele yol açtı. Sağanak yağmur sonrası su seviyesi yükselen Kaprise Deresi taştı. Derenin taşması sonucu suyla kaplanan Kavak Köyü karayolu da ulaşıma kapandı, bazı araçlar da suyla kaplanan yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yağış nedeniyle bölgede birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Yağışın sürdüğü bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.
Artvin'de kuvvetli yağmur sele sebep oldu
16.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’nin Arhavi İlçesinde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Yetkililer bölgede heyelan riskine karşın uyarılarında bulundu.
Etiketler : artvin,sel,yağmur,
511712 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511712.aspx
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