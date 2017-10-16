Murat Turan yönetimindeki 71 DA 928 plakalı otomobil, Üst Köprü mevkisinde Metin Fazlıoğlu'nun kullandığı 61 K 6280 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.