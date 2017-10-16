Murat Turan yönetimindeki 71 DA 928 plakalı otomobil, Üst Köprü mevkisinde Metin Fazlıoğlu'nun kullandığı 61 K 6280 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Rize'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
16.10.2017 - 14:06 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'nin İyidere ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : rize,rize kaza,trafik kazası,haberler,
511721 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511721.aspx
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