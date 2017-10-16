Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Erol Çabuk isimli vatandaş, Çağlayan Deresinin denize döküldüğü sahilde dere sularının şiddetli yağışların ardından getirdiği kütüğü almaya çalışırken dalgalara kapılarak kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları denizin bulanık ve aşırı dalgalı olması nedeniyle başlatılamadı. Edinilen bilgiye göre, Fındıklı ilçesinde oturan Erol Çabuk (53) Çağlayan Deresi'nin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi üzerine "Dere şimdi çok kütük ve odun getirmiştir" diyerek evden ayrılarak derenin denize döküldüğü sahile gitti. Bu sırada dere içinde büyükçe bir kütük gören Çabuk, kütüğü almaya çalışırken gelen dev dalganın etkisi ile sulara kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler yakınlarına ve polise haber vermesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT ekipleri gönderildi. Denizin bulanık ve dalgalı olması nedeniyle denizde bir arama çalışması başlatılamazken, Rize Valisi Erdoğan Bektaş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çabuk'un akrabası Mustafa Besli, kayınbiraderinin her yağıştan sonra mutlaka dere ağzına sel sularının getirdiği kütükleri toplamaya gittiğini belirterek "Her selden sonra buraya gelirdi. 'Çağlayan Deresi kütük getirir' diye dere ile denizin birleştiği noktaya giderdi. Eve gelmiş 'Ben odun toplayacağım' demiş. Büyük bir kütük görmüş, onu almak istemiş. Günü bitmiş. Elimizden bir şey gelmez. Halbuki evi kaloriferliydi. İhtiyacı olsun olmasın odun toplardı. Alışkanlık" ifadelerini kullandı.