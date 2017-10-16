Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik’te dün okul çıkışında av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken Tuzla’daki evinde taziyeleri kabul etti. Başsağlığı dilemek için eve akın eden yakınları acılı babayı bir an olsun yalnız bırakmazken taziye evinde duygusal anlar yaşandı. Helin Palandöken için dualar eden sevenleri acılı babanın da acısını hafifletmeye çalıştı.

YAŞADIĞI ACIYA DAYANAMAYAN ACILI BABA BAYILDI

Taziyeleri kabul eden acılı baba Nihat Palandöken yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak bayıldı. Palandöken’in yere yığıldığı gören yakınları ise hemen yanına koşarak müdahale etmeye çalıştı.

“BENİM EVLADIM GİTTİ, DALIM GİTTİ”

Kendinden geçmeden önce basın mensuplarına açıklama yapan baba Nihat Palandöken, “Benin içim yanıyor. Benim evladım gitti, dalım gitti. Bir ağaç bir dalla yaşamaz ben nasıl yaşayayım bir dalla. İki dalım vardı dalımın birini aldılar benden. Ben tek dalla nasıl yaşarım. Daha önce hiç bahsetmemişti kızım böyle bir şeyden. Bahsetseydi ben bırakır mıydım. Evimden dışarı çıkarmazdım” ifadelerini kullandı.

“KATİL İÇİN İDAM İSTİYORUM”

Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisine başsağlığı ziyaretinde bulunduğuna da değinen baba Palandöken, “Katil için idam istiyorum. Kadın sapıklarına idam istiyorum. En ağır ceza verilsin. Ben bunu Başbakana da söyledim, Bakana da söyledim. Siz isterseniz yasa çıkarırsınız dedim. Silahlar rahat satılıyor. Biz de mi silahlanalım” şeklinde konuştu.