İzmir'in Çiğli İlçesinde, kreş servisinde unuttukları 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olanlar hakkında, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Soruşturmada servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. halen tutuklu bulunuyordu.
Alperen'in ölümüne neden olanlar hakkında dava açıldı
16.10.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de kreş servisinde unuttukları 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olanlar hakkında, dava açıldı.
Etiketler : izmir,kreş,alperen,
511740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511740.aspx
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