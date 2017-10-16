Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çiğli İlçesinde, kreş servisinde unuttukları 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olanlar hakkında, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Soruşturmada servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. halen tutuklu bulunuyordu.