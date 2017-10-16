Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsunun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5054 Sokakta bulunan bir inşaatta bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir ustası 65 yaşındaki Mustafa Şişman, çalıştığı 4 katlı inşaatın 4.katında asansör kurduğu esnada zemine düştü. Ağır yaralanan Mustafa Şişman 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz ve Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Şişman yapılan müdahaleye rağmen kurtaramayarak hayatı kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.