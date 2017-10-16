Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karasüleymanlı Uzunköy İlköğretim Okulu’nda eğitim gören bir grup öğrenci, okul yakınında bulunan bir bakkaldan tost yedi. Yedikleri tosttan sonra mide bulantısı şikayeti başlayan 25 öğrenci, okul yöneticileri tarafından çağrılan ambulanslarla Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.