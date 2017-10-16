Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karasüleymanlı Uzunköy İlköğretim Okulu’nda eğitim gören bir grup öğrenci, okul yakınında bulunan bir bakkaldan tost yedi. Yedikleri tosttan sonra mide bulantısı şikayeti başlayan 25 öğrenci, okul yöneticileri tarafından çağrılan ambulanslarla Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
25 öğrenci yedikleri tosttan zehirlendi
16.10.2017 - 15:31 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 25 öğrenci yedikleri tosttan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : hatay,reyhanlı,tost,haberler,
511748 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511748.aspx
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