Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz bölgesi sahil kesiminde gün içerisinde sağanak yağış etkisini gösterirken, yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Trabzon, Rize ve Artvin ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kendini kar yağışına bıraktı. Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ne bağlı bin 850 rakımlı Badara yaylasında ise sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de etkili oldu. Yayla sakinleri güne beyaz örtüyle uyanırken, kar yağışından etkilenen ise yine hayvanlar oldu. Yer yer 10 santimetreyi bulan kar yağışının yüksek kesimlerde bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.