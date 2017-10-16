Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 15.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Yüksek Kaldırım Sokak’ta bulunan 5 katlı evin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir anda apartmandaki yakın daireleri sararken, itfaiye ekipleri hem yangına müdahale etti hem de apartman sakinlerini tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Oğlunun evde olduğunu zanneden baba sinir krizi geçirerek ağlarken, oğlunun evde olmadığını öğrenince derin bir nefes aldı. Meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 112 ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.