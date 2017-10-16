Saat 15.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Yüksek Kaldırım Sokak’ta bulunan 5 katlı evin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir anda apartmandaki yakın daireleri sararken, itfaiye ekipleri hem yangına müdahale etti hem de apartman sakinlerini tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Oğlunun evde olduğunu zanneden baba sinir krizi geçirerek ağlarken, oğlunun evde olmadığını öğrenince derin bir nefes aldı. Meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 112 ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop’ta korkutan yangın, 3 kişi hastanelik oldu
16.10.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta çıkan ev yangını korkulu anların yaşanmasına neden olurken, 3 kişi dumandan etkilendi.
Etiketler : sinop,sinop yangın,haberler,
511762 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511762.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER