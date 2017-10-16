Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Hozat İlçesi'nde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, 'terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları' iddiasıyla evlerinde yapılan aramalar sonucunda, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan DBP Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek ve 5 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.