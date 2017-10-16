Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir/Türkiye gazetesi- 72 yaşında bağırsak kanserine yenik düşen Ahmet Peker için oğlu Sedat Peker'in şahsi Facebook ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, binlerce beğeni ve retweet aldı.

Babası ile birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Peker, ''Sevgili Babamı Vefatının 15. Sene-i Devriyesinde Rahmet ve Dua ile Anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

15 YIL ÖNCE BUGÜN KANSERE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Sedat Peker'in babası Ahmet Peker, 15 yıl önce bugün hakkın rahmetine kavuşmuştu. Baba Peker, iki yıldır tedavi gördüğü bağırsak kanseri dolayısıyla 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhumun cenaze törenine, dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, Beşiktaşlı futbolcu Ali Eren, Sergen, Yapımcı Osman Yağmurdereli, sanatçı Hayko, Naim Süleymanoğlu ve çok sayıda vatandaş katılmıştı. (Ahmet Aydemir/Türkiye gazetesi)

İşte o paylaşım: