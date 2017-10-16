Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış yüzünü gösterdi. Kar yağışı Ardahan, Kars ve Erzurum’da etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle ulaşım Ardahan-Artvin, Erzurum-Bayburt ve Sarıkamış-Kars güzergahında güçlükle sağlanıyor. Tipi nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar Karayolları ekipleri tarafında açık tutulmaya çalışılıyor. Ardahan’ın yüksek kesimlerindeki bazı noktalarda ise yollar ulaşıma kapandı. 20’e yakın aracın mahsur kaldığı yolda iş makineleriyle çalışma yapılarak vatandaşlar kurtarıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede yer yer kuvvetli kar ve tipinin görüleceğini açıklayarak, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.