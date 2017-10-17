İzmit Fethiye Caddesi'ndeki bürosunda silahlı saldırı sonucu ölen avukat Mehmet Samim Geredeli'nin katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ yakalandı. Sağ, İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanında eğlendiği esnada Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan katil zanlısı, İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.