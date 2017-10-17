İzmit Fethiye Caddesi'ndeki bürosunda silahlı saldırı sonucu ölen avukat Mehmet Samim Geredeli'nin katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ yakalandı. Sağ, İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanında eğlendiği esnada Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan katil zanlısı, İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.
İzmitli avukatın katili eğlence mekanında yakalandı
17.10.2017 - 00:25 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 00:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bürosunda çalıştığı esnada uğradığı silahlı saldırıda ölen avukatın katili İstanbul'da bir eğlence mekanında yakalandı.
Etiketler : İzmit,Fethiye Caddesi,silahlı saldırı,Mehmet Samim Geredeli,Serhat Abdullah Sağ,
511829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511829.aspx
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