Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Ezine ilçesi Dalyan köyü bölgesinde yasa dışı yollarla 51 Suriyeli kaçak göçmen ile organizatörlük yapan Ukrayna uyruklu 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanmıştı. Operasyonda 12 metre uzunluğunda Ukrayna adına kayıtlı yat da ele geçirilmişti. Ukrayna vatandaşı İ.B., M.M. ve O.B., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 insan kaçakçısı bugün sevk edildikleri Ezine Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.