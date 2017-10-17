Dün Ezine ilçesi Dalyan köyü bölgesinde yasa dışı yollarla 51 Suriyeli kaçak göçmen ile organizatörlük yapan Ukrayna uyruklu 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanmıştı. Operasyonda 12 metre uzunluğunda Ukrayna adına kayıtlı yat da ele geçirilmişti. Ukrayna vatandaşı İ.B., M.M. ve O.B., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 insan kaçakçısı bugün sevk edildikleri Ezine Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ukraynalı 3 insan kaçakçısı tutuklandı
17.10.2017 - 00:33 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 00:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde 51 Suriyeli göçmeni Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmak isterken yakalanan 3 Ukraynalı insan kaçakçısı tutuklandı.
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511838 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511838.aspx
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