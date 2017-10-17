Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt kent merkezine 58 kilometre uzaklığında yer alan Üzengili köyü civarındaki Haldizen Yaylası'nda kar ve tipi nedeniyle bir otomobilde üç kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve 112 Acil Servis görevlileri kurtarma çalışması başlattı.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı 2 bin 700 metre rakımlı bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 10 saat sonra Mehmet Yılmaz Çakıroğlu ve eşi Alime Çakıroğlu ile akrabaları Arif Çakıroğlu'na ulaştı.

Ekiplerce kar altında kalan araçtan çıkarılarak ambulansta müdahale edildikten sonra Üzengili köyüne götürülen bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mehmet Yılmaz Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ilk duyulduğu andan itibaren kurtarılmaları için Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere yoğun çaba sarf eden herkese teşekkür etti.

Trabzon'un Of ilçesinden Bayburt'un Üzengili köyüne gitmek için dün öğlen yola çıktıklarını belirten Çakıroğlu, "Yola çıktığımızda sorun yoktu, rahatlıkla gelebileceğimizi düşündük. Biz yoldayken aniden tipi başladı. Kar belki o kadar da çok değildi ama tipi etkiliydi. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçmişti. Aracımız orada kaldı. Biz aracın camından çıkabildik, araç tamamen karla kaplanmıştı. Çok üşüdük, yaklaşık 10 saat mahsur kaldık." diye konuştu.