Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte önleyici tedbirler dahilinde suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur ve asayişinin sağlanması amacıyla umuma açık eğlence yerleri, park, bahçe ve metruk binalar denetlendi.

Uygulamada, bin 731 kişi ve 68 aracın sorgulaması yapılırken, 9 araca toplam 5 bin 658 lira idari trafik cezası kesildi. 4 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 1 araçta 6 gram esrar ele geçirildi.

İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise 6 iş yerine kimlik bildirimi yapmadan işçi çalıştırmaktan, 3 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 7 iş yerine sigara içilmesine müsaade etmekten, 5 kişiye kapalı alanda sigara içmekten toplam 545 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 1 iş yerine de ruhsatsız olarak nargile içilmekten idari işlem yapıldı.