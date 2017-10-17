Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kadir Doğramacı (18) idaresindeki 09 D 7868 plakalı otomobil, Yatağan-Kavaklıdere karayolu Kavak Mahallesi Aysantı mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçuruma devrildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Doğramacı'nın öldüğünü belirledi. Araçta sıkışan ceset, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada yaralanan İlyas Aktaş (19), sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine, Mehmet Nuri Akkuş (19), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Abdullah Yıldırım (18) da Muğla'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Aktaş, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren Akkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu, Yıldırım'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren Kadir Doğramacı ve İlyas Aktaş'ın cesetleri Yatağan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ehliyeti bulunmadığı iddia edilen sürücü Doğramacı'nın tekvando sporcusu olduğu ve Kavaklıdere Belediye Spor Kulübü adına gençler kategorisinde milli takım seçmeleri ve diğer müsabakalara katıldığı belirtildi.