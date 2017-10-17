Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Karapınar’da, görünümü nazar boncuğuna benzediği için “dünyanın nazar boncuğu” diye anılan ve son dönemlerde kuruyan Meke Gölü, “can suyu” ile eski günlerine kavuşacak. Göl, yer altı suyunun kontrollü kullanımı ve Mavi Tünel’den gelecek sularla tekrardan canlanacak. Birkaç yıl öncesine kadar gölün sularla dolu olduğunu belirten Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık “Yer altı suyunun kontrolsüz kullanımı devam ettiği, yağış da bu denli az olduğu sürece daha da kötüye gideceği endişesini taşıyoruz. Sadece Meke Gölü değil çevredeki sulak alanlar tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Çözüm için bölgede çok su isteyen tarım ürünleri yetiştirilmemeli. Havzaya dışarıdan taşınan sularla problemi kısmen çözeceğiz” diye konuştu.