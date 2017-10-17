Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Selaattin Kılınç'ın kullandığı 21 FS 535 plakalı otobüs, Karapınar-Ereğli karayolunun 23. kilometresinde Muharrem Birer idaresindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 21 kişiden biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolculardan biri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın arka tarafında uyurken bir anda ses ve sarsıntıyla uyandığını belirterek, "Otobüs biraz ilerledikten sonra şarampole devrilmek üzereyken durdu. Kapıları açmaya çalıştık. Daha sonra ise otobüsten çıktık. Yaralananlar vardı. Daha sonra ise ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.