Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fahrettin Murat Öğüt idaresindeki 59 TR 726 plakalı Tekirdağ'da bulunan özel bir hastanenin hasta nakil ambulansı, Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gölyaka mevkisinde, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Ters dönen ambulanstan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Öğüt, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansına alındı.

Ayakta tedavi gören sürücünün hayati tehlikesinin bukunmadığı bildirildi.

Ambulansın, Tekirdağ'dan Ankara'ya hasta bıraktığı ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.