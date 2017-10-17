Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün’ce uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar doğrultusunda bir çekici ve otomobile gizlenmiş halde 214 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de 214 kilo eroin ele geçirildi
17.10.2017 - 09:48 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de yapılan operasyonlar doğrultusunda çekici ve otomobile gizlenmiş halde 214 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonlar doğrultusunda 5 kişi tutuklandı.
Etiketler : kocaeli,uyuşturucu,eroin,
511927 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511927.aspx
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