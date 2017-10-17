Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün’ce uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar doğrultusunda bir çekici ve otomobile gizlenmiş halde 214 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.