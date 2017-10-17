Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, T.Y.(19), sokakta yürüyen bir kişinin önünü keserek bıçak zoruyla cebindeki 20 TL’yi gasp edip kaçtı. Bunun üzerine parası gasp edilen kişi hemen jandarmayı arayarak durumu anlattı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları aramada T.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen T.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.