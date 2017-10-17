Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bir kamyonette arama yaptı. Araçtaki aramada bin 275 şişe sahte içki bulundu.

Sahte içkinin üretildiği imalathaneyi de tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda çeşitli markalarda 89 şişe sahte içki, 90 litre etil alkol, 273 değişik markaya ait boş şişe, bin 250 şişe kapağı, bin 500 etiket ve kapak kılıfı, su damacanaları ve 100 litrelik bir tank da ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.