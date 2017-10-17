Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu geçecek.Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artış beklenen bölgede, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
17.10.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Etiketler : Malatya,Elazığ,Bingöl,Tunceli ve Adıyaman,kuvvetli rüzgar uyarısı,
511940 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511940.aspx
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