Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi’nde altyapı, çevre düzenleme ve nostaljik tramvay raylarını yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Caddede yapılan çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yoğun kalabalığın çalışmalar sebebiyle caddenin bir kısmından yürümek zorunda kaldığı görülürken, caddenin bazı kısımlarında ise kalabalığının çalışmalar sebebiyle yoğunluk oluşturduğu görülüyor. Yapılan çalışmalar sayesinde zemini sürekli parçalayan Nostaljik Tramvay Hattına titreşimi emici madde ile kaplı yeni raylar ve darbelere dayanımlı, doğal granit taş döşemesi olacak.

Yağmur suyu ve atık su kanalları, açık kazı ile değil, özel bir teknoloji kullanılarak yerin 5 metre altından yapılıyor. Çalışmalar insan yoğunluğunun az olduğu 02:00 - 11:00 saatleri arasında sürdürülüyor. Çalışmalar, altyapı döşemesinde 150 metrelik, nostaljik tramvay hattı için 100 metrelik etaplar halinde yürütülecek. Nostaljik Tramvay Hattında, söküm çalışmaları tamamlanan kısımlar geçici olarak betonlanacak, böylece yaya ve araç geçişi aksamaması hedefleniyor.

26 yıldır aralıksız hizmet veren Nostaljik Tramvay Hattı, cadde döşemelerine zarar vermesini kökten önleyecek, Elastomer (kauçuk) malzeme ile kaplanacak. Yepyeni bir ray döşeme sistemi ile İstiklal Caddesi’nin zeminindeki kırılmaların engellenmesi hedefleniyor.