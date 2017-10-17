Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emine Y. (38), iki yıldır ayrı yaşadığı eşi tarafından bir süre önce takip edilmeye başladı. Bunun üzerine Emine Y. Cumhuriyet Başsavcılığından uzaklaştırma kararı çıkarttı. Buna rağmen, boşanmak istediği kocası Ümit Y. (42), birkaç kez önünü keserek tehdit etti. Ümit Y, pazartesi sabahı, eşi Emine Y.’nin işe gittiği yol üzerinde saklandı. Bir süre bekledikten sonra oradan geçen Emine Y.’yi görünce saklandığı yerden çıkan Ümit Y,. karısına bıçakla saldırmaya başladı. Emine Y. karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı. Emine Y. yaralı olarak kaçarken. Ümit Y. de ters istikamette kaçmaya başladı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli koca ise tutuklandı.