Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karacabey ilçesinde yaşayan servis şoförü Ertem Y. (47), iddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan ve ailece tanıdığı Zahide Ö. (45) ile görüşmeye başladı. Ertem Y.’nin karısı F.Y., kulağına gelen dedikodudan rahatsız olup, kocasına, “Senin, Zahide Ö. ile dini nikah yaptığın konuşuluyor, doğru mu" diyerek sitemde bulundu. Bunun üzerine karısını ve dini nikahlı yaşadığı iddia edilen kadını bir araya getirmeye karar veren Ertem Y., Zahide Ö.’nün çalıştığı fabrikaya gitti. İki kadın arabada tartışmaya başladı. Ertem Y., Zahide Ö.’ye sinirlenip, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Zahide Ö, çantasından çıkardığı sustalı bıçağı Ertem Y.’nin kalbine sapladı. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası kurtarılamadı.

"Öldürme kastım yoktu"

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talep edilen Zahide Ö., son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Öldürme kastım yoktu. İlişkimizi ailesi biliyordu. 2014 yılından bu yana ilişkimiz vardı. Kendisi evli olmasına rağmen bana boşanacağını söyledi. Olay günü 'Seni oğluna rezil edeceğim' diyordu. Bana mesaj atarak iş yerime geleceğini söyledi. Ben kendisine inanmadım. 15.30 civarında iş yerime geldi. Benim için oğluma, 'Annenin gidişatı kötü. Karacabey’e tezgah açmış' dedi. Oğlum, 'Annem hakkında neden laf atıyorsun' dedi. Bunun üzerine aracı durdurup oğluma yumruk atmaya başladı. Ben de oğluma bir şey yapmasına mani olmak için araya girdim. O sırada güvenliğim için taşıdığım çantamdaki bıçağı çıkarttım. Üzerime doğru gelince bıçak saplandı” diye konuştu.

Ceza alınca göz yaşlarına boğuldu

Mahkeme heyeti O.S.'nin beraatına karar verdi. Zahide Ö. ise, önce müebbet, sonra iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Zahide Ö., "Ben bu cezayı hak etmedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.