Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan Hassa karayolunda yaptıkları yol uygulaması sırasında durdurdukları 31 MC 650 plakalı kapalı kasa kamyonette Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 22'si Irak, 14'ü Suriye uyruklu göçmenle karşılaştı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili ifadesi alınan Suriye uyruklu Abdullah Nasar (30) adliyeye sevk edildi.