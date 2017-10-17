Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan Hassa karayolunda yaptıkları yol uygulaması sırasında durdurdukları 31 MC 650 plakalı kapalı kasa kamyonette Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 22'si Irak, 14'ü Suriye uyruklu göçmenle karşılaştı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili ifadesi alınan Suriye uyruklu Abdullah Nasar (30) adliyeye sevk edildi.
Hatay'da 36 göçmen yakalandı
17.10.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan Hassa karayolunda yaptıkları yol uygulaması sırasında durdurdukları 31 MC 650 plakalı kapalı kasa kamyonette Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 22'si Irak, 14'ü Suriye uyruklu göçmenle karşılaştı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler : kaçak,mülteci,göçmen,hatay,
511981 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511981.aspx
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