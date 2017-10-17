Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fındıklı ilçesinde yaşayan Erol Çabuk (53) dün Çağlayan Deresi'nin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi üzerine "Dere şimdi çok kütük ve odun getirmiştir" diyerek evden ayrılarak derenin denize döküldüğü sahile gitmiş ve derenin getirdiği bir kütüğü almaya çalışırken gelen dev dalganın etkisi ile sulara kapılarak gözden kaybolmuştu. Dünkü hava şartları nedeniyle kayıp olan Çabuk'u arama çalışmaları sadece sahil boyunca karadan devam ederken, bugün havanın düzelmesi ile birlikte havadan Sahil Güvenlik helikopteri ile deniz yüzeyinde arama yapıldı. Denizde dalgıçlarla arama çalışmaları ise denizin bulanık ve dalgalı olması nedeniyle yine yapılamazken, yakınları sahilde arama çalışmalarını takip etti.

Erol Çabuk'un ağabeyi Hasan Çabuk, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek "Her yağmur sonrası gider sahilden odun toplardı. Yapacak bir şey yok. Deniz normale dönünve dalıçlar arama yapacak. Hiç olmazsa cesedine ulaşsak" dedi.